Каким будет курс гривны в следующем году?

Руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ считает реалистичными правительственный прогноз по инфляции (8,9% по итогам 2011 года) и курсу национальной валюты (расчетный курс - 7,95 грн./долл.) на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Мы считаем, что такие расчеты правительства правильные, и мы будем надеяться, что их поддержим, - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ. - Показатель инфляции 8,9% я считаю находящимся в зоне досягаемости».

В то же время, он отметил, что реалистичность данных прогнозов правительства будет зависеть от проводимой им политики в части удержания дефицита госбюджета на уровне менее 3% ВВП, достижения договоренностей о ценах на импортный газ на следующий год, грамотной тарифной и акцизной политики, сохранения существующего уровня взаимодействия правительства и НБУ, и в целом создания условий для обеспечения стабильного экономического роста.

Кроме того, по мнению В.ЛИТВИЦКОГО, важным фактором, влияющим на динамику основных макропоказателей, будет сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины вчера одобрил проект государственного бюджета на 2011 год и в пятницу, 10 декабря, представит его в Верховную Раду.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл. Дефицит бюджета - 3,8% ВВП.