Мировые цены на нефть упали

Цены на сырую нефть на товарных рынках по обе стороны Атлантики сегодня упали существенно ниже 26-месячного максимума, зафиксированного на промежуточной отметке торгов во вторник, сообщает ИТАР-ТАСС.

Это объясняется, в частности, ростом в США коммерческих запасов бензина на 3,8 млн баррелей, а других нефтяных дистиллятов, включая дизельное топливо и горючее для отопительных целей - на 2,2 млн баррелей. Падению стоимости главного энергоносителя также способствовало и очередное укрепление обменного курса доллара, который является расчетной единицей при сделках с нефтью.

К моменту завершения торговой сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на январские поставки смеси Брент, которая состоит из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря, упала на 73 цента - до 90,66 доллара за баррель. К моменту окончания торгов в Лондоне стоимость барреля Техасской светлой нефти подешевела на торгах Нью-йоркской товарной биржи на 76 центов - до 87,93 доллара.

Уже после окончания торгов в Лондоне на мировые товарные рынки поступил оценочный прогноз консалтинговой компании "Вуд Маккензи", которая предсказывает существенный рост глобального спроса на нефть в ближайшие два года. По ее расчетам, общемировой спрос на "черное золото" составит в нынешнем году 86,7 млн баррелей в сутки, то есть на 100 тыс баррелей выше, чем в докризисном 2007 году. В 2011 году спрос должен выйти на отметку в 88,1 млн баррелей, а в 2012 - подойти вплотную к 90 млн баррелей в день, полагают эксперты.