Закарпатье страдает из-за сильных осадков

В Закарпатье из-за сильных осадков подтоплены частные дома, повреждены берегоукрепления и мосты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, интенсивные осадки, которые выпали на территории региона в течение нескольких дней, привели к подтоплению частных домов, повреждению берегоукреплений и мостов. Так, в Виноградовском районе вследствие сильных дождей происходит повышение уровня воды в реке Боржава с выходом воды в пойму: на данное время подтоплены 7 гектаров сельскохозяйственных угодий жителей между селами Боржавское и Большие Комьяты.

В Воловецом районе вследствие резкого повышения воды в потоке в селе Нижние Ворота подтоплены 8 жилых домов, в Мукачевском районе - 25.

По данным Ф.ФИЛИПА, в Тячевском районе из-за сильных осадков и переувлажнения почвы наблюдается активизация оползня на автодороге «Колочава – Усть Черная - Калины – Бедевля». «По предварительным данным, длина оползня достигает 4 метров, ширина - 8 метров. Проезд автотранспорта осуществляется в одностороннем направлении», - уточнил помощник начальника управления.

Наибольший ущерб паводковыми водами нанесен Межигорскому району, где подмыты обочины дорог, разрушены берегоукрепления, подмыты отдельные мосты. В с. Майдан подтоплены три частные усадьбы, а в с. Колочава-Гирсовец вследствие повышения уровня воды происходит эрозия береговой полосы в районе школы, поэтому учебный процесс в заведении приостановлен. «Поскольку существует угроза оползня, в случае необходимости местные спасатели осуществят эвакуацию имущества общеобразовательного заведения», - заметил Ф.ФИЛИП.

Информация относительно последствий ненастья уточняется. Аварийно-восстановительные работы осуществляют службы жизнеобеспечения области, отметили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.