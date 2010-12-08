Янукович едет в Волынскую область

8 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует посетить Волынскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, предусматривается, что в рамках визита глава государства примет участие в открытии корпуса областной больницы.

Также В.ЯНУКОВИЧ вручит инвалидам Великой Отечественной войны ключи от автомобилей.

Кроме того, запланировано участие Президента в расширенном заседании регионального комитета по экономическим реформам.