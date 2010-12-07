МЧС не советует ходить в крымские горы, а тем более в море

МЧС рекомендует жителям и гостям Крыма воздержаться в ближайшие выходные от походов в горы, выходов в море и поездок без особой необходимости.

Как сообщили УНИАН в Крымском управлении МЧС, погодные условия на полуострове могут ухудшиться, начиная с пятницы, 10 декабря, из-за перемещения активного циклона по территории Украины.

«Возможны осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, местами - сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Порывы ветра до 22 метров в секунду. 11 декабря возможно понижение температуры до 5-10 градусов мороза ночью и 5 мороза - 0 градусов днем, небольшой снег», - говорится в пресс-релизе ведомства, которым располагает УНИАН.