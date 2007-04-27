Снимки о жизни бездомных детей в Одессе получили наивысшую награду США (фото)

«Лучший в фотожурналистике» - так называется ежегодный самый престижный международный конкурс в США. В этом году первое место занял фоторепортаж чешского мастера Михала Новотного о бездомных детях из украинской Одессы. Сам автор фотографий не скрывает, что ему важен был на столько конкурс, а прежде всего возможность обратить внимание всех небезразличных на судьбу больных и беспризорных детей в Украине.

Сергею 14 лет, его дом - подземный канал в Одессе, небо там видно едва-едва через решетку, поэтому парень постоянно мерзнет. А на другой фотографии - 16-летний Мирослав со шприцем в руке, его глаза закрыты, ему не до разговора, потому что наркотик уже парализовал его тело. Смотреть на фотографию, на которой от боли плачет Костя, потому что не сумел сразу уколоть иглу с наркотиком, страшно.

А на другой фото Славик, ему всего 11, вместе с младшей сестрой он живет в покинутом грузовике. Фотограф Михал Новотны поймал мгновение, когда в кабине девочка из полиэтиленового мешочка вдыхает какой-то белый порошок.

Или еще одно фото из одесского цикла - на нем видно полураздетого худощавого подростка, который спит на куче мусора в каком-то подвале. Чешский фотограф рассказывает, что это Тарас, ему 17, его тело парализовал предпочитаемый детьми наркотик на базе эфедрина.

Чешский фотограф хорошо знает героев своих фотографий, он несколько раз посещал Одессу, и каждый раз встречался с беспризорными детьми.

Михал Новотны: «Мне удалось достаточно хорошо подружиться с теми ребятами, я относительно хорошо знаю русский язык, так что в общении не было никаких проблем. Конечно, речь о тех, кто мог разговаривать, с ребятами под воздействием наркотиков этого нельзя было сделать. Что меня больше всего шокировало, а я был в Одессе в прошлом году дважды, это то, что из тех ребят, которых как фотографировал, как они сами себе делают инъекции, сейчас в живых только один. Многие из тех, у кого была запущенная стадия СПИДа, туберкулеза, умерли за полгода».

В фоторепортаже Михала Новотного 12 фотографий - 12 фотодокументов, которые волнуют, вызывают эмоции, прежде всего глубокого сочувствия к судьбе детей, которые в мирное время не знают радости детства, домашнего тепла или даже привычной для большинства опеки взрослых.

Хотя, по словам чешского фотографа, украинская негосударственная организация «Дорога домой» пытается помогать бездомным детям, а их только на улицах Одессы приблизительно 3 тысячи. В фотографиях детей отражается судьба всех беспризорных детей в Украине, которым без опеки государства не выжить.

Радио Свобода

Фото с сайта Михала Новотного