В Черкассах объявили эпидемию гриппа

Сегодня чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при Черкасском горисполкоме объявила состояние эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Черкассах.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный санитарный врач Черкасс Василий ЗАГОРОДНИЙ, заболеваемость в городе гриппом и ОРВИ на 9,3% превысила эпидемический порог.

На карантин закрыта школа №29 и по несколько классов в трех школах – №15, 31, 32 – в связи с тем, что там отсутствует больше 30% детей.

Ежедневно будет осуществляться мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах, добавил В.ЗАГОРОДНИЙ.