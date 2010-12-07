В Черкассах объявили эпидемию гриппа
17:20, 07 декабря 2010Общество
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Школы будут мониторить каждый день
Сегодня чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при Черкасском горисполкоме объявила состояние эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Черкассах.
Как сообщил корреспонденту УНИАН главный санитарный врач Черкасс Василий ЗАГОРОДНИЙ, заболеваемость в городе гриппом и ОРВИ на 9,3% превысила эпидемический порог.
На карантин закрыта школа №29 и по несколько классов в трех школах – №15, 31, 32 – в связи с тем, что там отсутствует больше 30% детей.
Ежедневно будет осуществляться мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах, добавил В.ЗАГОРОДНИЙ.
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