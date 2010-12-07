Умер экс-министр охраны здоровья Юрий Спиженко

Умер известный украинский онколог, экс-министр здравоохранения Юрий Спиженко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства охраны здоровья, Ю.Спиженко умер 6 декабря на 61-м году жизни.

Причиной смерти стал инфаркт.

Ю.Спиженко был академиком Национальной академии медицинских наук Украины, доктором медицинских наук, министром здравоохранения УССР и первым министром здравоохранения независимой Украины, народным депутатом двух созывов.

В 2009 году была открыта клиника Ю.Спиженко, расположенная под Киевом в селе Капитановка. Эта больница единственная в стране, оснащенная киберножом для удаления онкоопухолей.

Ю.Спиженко - автор (соавтор) около 210 научных трудов, в частности трех монографий, учебника «Клиническая хирургия», 16 авторских свидетельств.