Умер экс-министр охраны здоровья Юрий Спиженко
16:20, 07 декабря 2010Общество
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|Юрий Спиженко
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства охраны здоровья, Ю.Спиженко умер 6 декабря на 61-м году жизни.
Причиной смерти стал инфаркт.
Ю.Спиженко был академиком Национальной академии медицинских наук Украины, доктором медицинских наук, министром здравоохранения УССР и первым министром здравоохранения независимой Украины, народным депутатом двух созывов.
В 2009 году была открыта клиника Ю.Спиженко, расположенная под Киевом в селе Капитановка. Эта больница единственная в стране, оснащенная киберножом для удаления онкоопухолей.
Ю.Спиженко - автор (соавтор) около 210 научных трудов, в частности трех монографий, учебника «Клиническая хирургия», 16 авторских свидетельств.
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