Балканский террорист вывел на непонятных «полицейских» в Украине

Интерпол призывает Министерство внутренних дел Украины проверить деятельность общественной организации «Международная полицейская корпорация общественной безопасности» на предмет причастности к противоправной деятельности.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

В распоряжении газеты оказалось письмо украинского бюро Интерпола, адресованное руководству МВД, в котором говорится о необходимости проверки деятельности общественной организации "Международная полицейская корпорация общественной безопасности".

"С целью прекращения любых спекуляций относительно существования на территории Украины международных правоохранительных организаций необходимо провести тщательную проверку МПКОБ и ее членов на предмет причастности к противоправной деятельности и по результатам решить вопрос об аннулировании регистрации этой общественной организации", - говорится в письме.

По данным Министерства юстиции, общественная организация "Международная полицейская корпорация общественной безопасности" зарегистрирована 17 июня 2005 года, а ее юридический адрес совпадает с адресом МВД Украины - улица Богомольца, 10, корпус 5.

Как отмечается на сайте корпорации, ее главная уставная задача - "содействие органам государственной исполнительной власти и местного самоуправления, органам внутренних дел и их должностным лицам в обеспечении общественной безопасности и безопасности дорожного движения в Украине и за ее пределами". Кроме того, согласно данным сайта, профильной деятельностью организации является "консолидация усилий международных правоохранительных органов и специальных служб государств в борьбе с коррупцией и организованной преступностью". Представительства МПКОБ, называемые комиссариатами, есть в регионах Украины, а также в некоторых странах Европы. Члены МПКОБ носят форму, очень похожую на милицейскую, знаки отличия и специальные звания.

Интерпол заинтересовался деятельностью МПКОБ после того, как 19 октября при обыске задержанного в Черногории гражданина Боснии и Герцеговины Насера КЕЛЬМЕНДИ было найдено удостоверение подполковника МПКОБ, а также свидетельство о получении награды организации "В знак большого уважения". Н.КЕЛЬМЕНДИ подозревается Интерполом в причастности к мошенничеству, отмыванию денег, добытых незаконным путем, совершению "преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и взрывных устройств, поджогами и финансированием террористической деятельности".

По информации газеты, МПКОБ выдает своим членам индивидуальные автомобильные номера с аббревиатурой МГБ (по состоянию на ноябрь – 142 номера), причем большинство из них зарегистрировано на автомобили премиум-класса. Кроме того, как утверждается на сайте одесского комиссариата корпорации, "удостоверение офицера МПКОБ международного образца за рубежом приравнивается к служебному удостоверению офицера полиции".

Руководство МПКОБ не скрывает, что она является достаточно милитаризованной структурой. Глава наблюдательного совета корпорации Константин ТОРОП неоднократно заявлял на пресс-конференциях, что "для обеспечения безопасности граждан Украины и иностранцев" вскоре в городах страны появятся патрули, организованные МПКОБ и Украинским союзом кикбоксинга. На сайте одесского комиссариата можно ознакомиться с фоторепортажами с тренировок членов МПКОБ, которые напоминают занятия бойцов спецподразделений МВД или антитеррористического центра СБУ "Альфа".

"Из-за непонятного статуса МПКОБ, ее юридического адреса, а также схожести выдаваемых ею удостоверений с документами сотрудников органов полиции (милиции) их изъятие у лица, подозревающегося в совершении тяжких преступлений, нанесло серьезный вред имиджу как страны в целом, так и МВД Украины в частности", - резюмируется в письме украинского бюро Интерпола, адресованном руководству МВД.

В Департаменте связей с общественностью МВД «Коммерсант» заверили, что информация о результатах проверки организации "будет позже", однако категорически заявили, что "никакие документы не дают таких же прав, как удостоверение сотрудника милиции". "Это в принципе невозможно", - сказала газете руководитель отдела прессы Департамента связей с общественностью Любовь НЕЧИПОРЕНКО.

В свою очередь глава пресс-службы Департамента ГАИ МВД Евгений КРАВЕЦ заверил, что ничего незаконного в использовании номеров с аббревиатурой МГБ нет и они не дают никаких преимуществ. "Если водитель с такими номерами нарушит правила дорожного движения, то он будет нести ответственность на общих основаниях", - подчеркнул он в разговоре с корреспондентом газеты.

Не видят ничего незаконного в своей деятельности и в самой организации. "Так называемый балканский террорист на самом деле никакого отношения к криминальным структурам не имеет, - сказал глава наблюдательного совета МПКОБ К.ТОРОП. - В организации нет людей с улицы и не может быть по определению, потому что она достаточно закрытая - среди нас много действующих силовиков".