Убийцам офицера УБОП Ерохина дали от 10 до 15 лет

Приговором Апелляционного суда Киева 6 декабря осуждены пять граждан, среди которых - трое бывших сотрудников налоговой милиции, пенсионер органов внутренних дел и водитель такси, за убийство начальника отдела ГУБОП МВД Украины полковника милиции Романа Ерохина в составе вооруженной банды и другие преступления.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора города Киева Мирослава МУШКА.

По ее данным, суд согласился с обоснованностью позиции государственного обвинителя прокуратуры столицы об уголовно-правовой квалификации действий соучастников преступлений.

Виновным назначены длительные сроки лишения свободы. Соответственно, пенсионер МВД осужден на 15 лет лишения свободы, двое налоговиков получили по 14 лет лишения свободы, еще один налоговик – 12 лет лишения свободы, водитель такси – 10 лет лишения свободы, проинформировала М.МУШКА.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2006 года в Киеве пропал без вести бывший сотрудник Донецкого УБОП, на то время действующий начальник подраздела борьбы с незаконной конвертацией денежных средств УБОП Украины Р.Ерохин. В УБОП Донецкой области он занимался выявлением центров конвертации. В Киев был переведен в феврале 2006 года после того, как появились основания считать, что ему угрожает опасность в связи с расследованием им ряда дел о больших центрах конвертации.

20 августа 2006 года в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина. Через несколько дней милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве полковника – бывшего сотрудника УБОП Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.

Кроме того, 12 октября 2006 года МВД Украины объявило в межгосударственный розыск бывшего сотрудника ГНА г. Киева Сергея БИДУ, которого обвиняли в совершении убийства Р.Ерохина. С.БИДА был выявлен в российском городе Тула. Впоследствии он был задержан и 23 января 2007 года экстрадирован в Украину.