Госкомстат обнародовал данные об инфляции
10:48, 07 декабря 2010Общество
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По сравнению с январем-ноябрем 2009 – 9,4%
Инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, по сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%, по сравнению с октябрем 2009 года – 10,1%, по сравнению с январем-октябрем 2009 года – 9,4%.
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