В Житомирской области ликвидированы 105 школ

В Житомирской области за последние десять лет ликвидированы 105 школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК в ходе торжеств по случаю Дня местного самоуправления, говоря о проблемах педагогов в регионе.

По его словам, "в связи с негативными демографическими тенденциями в области за последние 10 лет ликвидированы 105 школ”. В целом за последние 50 лет их количество в области уменьшилось почти вдвое - с 1 тыс. 549 школ в 1961 году до 833 учебных заведений в этом году.

При этом С.РЫЖУК добавил, что в настоящее время проблемой региона остается нецелевое использование помещений 43 дошкольных учебных заведений. "11 из них используются под жилье, 20 - под административные помещения, 7 – под культовые сооружения, 5 – под магазины. Все эти помещения должны быть возвращены в коммунальную собственность с последующим возобновлением работы детских садов", - подчеркнул председатель Житомирской ОГА.

При этом он привел и позитивные примеры работы голов сельских советов. "В Емильчинском районе на протяжении второго полугодия текущего года открыты 17 сельских садов, что составляет более половины из всех открытых в области в 2010 году дошкольных учебных заведений (32 заведения)", - сказал С.РЫЖУК.