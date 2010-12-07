Киевские дворники получат полмилиона долларов за работу в особых условиях

Киевская власть выделит из столичного бюджета 4 млн. грн. для поощрения дворников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Работники жилищного хозяйства Киева получат материальную помощь, пообещал он.

«Труд дворников, несомненно, важный, потому что чистота и порядок столицы зависит от их ответственного отношения к работе. Мы понимаем, что в зимний период нагрузка на дворников увеличится в несколько раз. Чтобы стимулировать их к качественной работе зимой, из городского бюджета будет выделено 4 млн. грн.», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Он добавил, что выделение отмеченных средств позволит решить вопрос оплаты труда дворников в особых условиях и во время Новогодних и Рождественских праздников.