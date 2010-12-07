Украина и Литва заинтересованы расширять проект «Викинг»

Украина и Литва заинтересованы в привлечении других стран к перевозкам поездом «Викинг».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили министр хозяйства Литовской Республики Дайнюс КРЕЙВИС и министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

В частности, Д.КРЕЙВИС отметил, что обе стороны заинтересованы расширять перевозки на этом пути, «притягивать больше стран – Турцию, идти глубже на юг до Иордании и т.д.». Кроме того, он добавил, что они хотели бы подключить к поезду больше украинских портов.

«Я думаю, это одно из основных направлений наших переговоров», - сказал Д.КРЕЙВИС.

В свою очередь, К.ЕФИМЕНКО отметил, что с Турцией вопрос относительно поезда «Викинг» обсуждается с августа, и есть полное взаимопонимание.

"Сегодня мы обсуждаем все процедуры, чтобы они могли своими паромами составлять уже сформированные вагоны. Пока речь идет об одном пароме, составе в неделю. Это пока, чтобы показать привлекательность маршрута», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Он отметил, что в ближайшее время вопрос будет решен.

По словам министра, планируется подключить к работе Ильический и Южный порты.

Кроме того, он отметил, что идет расширение и в западном направлении. «Мы расширяем и на запад эту ось, это порты и Латвии, и Эстонии», - сказал он.

По данным министра, сегодня движение формируется из двух-трех составов в неделю.

Напомним, 6 декабря состоялось ХІІ заседание межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.