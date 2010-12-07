Никогда золото не стоило так дорого
00:43, 07 декабря 2010Общество
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Завершились торги на фондовых рынках
Цена на золото на мировых фондовых рынках поднялась до своего исторического максимума и составила $1415 за тройскую унцию, поднявшись за сессию на $9,5, сообщает ИТАР-ТАСС.
Никогда еще в истории мировых рынков золото не стоило на биржах так дорого.
В течение сессии 6 декабря цена тройской унции поднималась и еще выше – до 1422,4 доллара.
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