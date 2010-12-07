Никогда золото не стоило так дорого

Цена на золото на мировых фондовых рынках поднялась до своего исторического максимума и составила $1415 за тройскую унцию, поднявшись за сессию на $9,5, сообщает ИТАР-ТАСС.

Никогда еще в истории мировых рынков золото не стоило на биржах так дорого.

В течение сессии 6 декабря цена тройской унции поднималась и еще выше – до 1422,4 доллара.