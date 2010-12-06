Цены на гречку будет контролировать государство

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов государственного ценового регулирования с определением периодов такого регулирования в 2010-2011 году.

Соответствующее постановление № 1102 от 29 ноября размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство внесло изменения в перечень объектов государственного ценового регулирования с определением периодов такого регулирования в 2010-2011 году, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 20 января 2010 г. № 40, дополнив его такой позицией “Гречка с 1 января 2011 года до 30 июня 2011 года”.