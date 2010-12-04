В Сумах открылась выставка работ 14-летней девочки-инвалида
18:16, 04 декабря 2010Общество
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Ребенок рисует пальцами ног
В Сумах открыта выставка работ 14-летней Даши БЕЗКОСТОЙ - девочки-инвалида, рисующей пальцами ног.
Как передает корреспондент УНИАН, ее работы выставлены в Сумской библиотеке-филиале №17.
Девочка больна тяжелой формой ДЦП: сама не передвигается, плохо разговаривает.
«Но у нее есть огромное желание творить и полноценно жить», - рассказали в библиотеке организаторы выставки.
Лишь недавно Даша начала рисовать красками, и это ей удается делать физически нелегко.
Свой талант девочка открыла пять лет назад, а овладевать изобразительным искусством ей помогает преподаватель Сумской художественной школы Сергей ЛЕБЕДЕНКО.
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