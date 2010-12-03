Народный комитет защиты Украины призывает предпринимателей вернуться на Майдан и действовать до тех пор, пока не будут выполнены справедливые требования и отправлены в отставку авторы разрушительного для жизни малого и среднего бизнеса Налогового кодекса.

Об этом говорится в переданном УНИАН Обращении Народного комитета защиты Украины к украинским гражданам.

В документе подчеркивается, что “первый этап нового Майдана в Киеве и в областных центрах государства, организованный предпринимателями против составленного правительством и одобренного депутатами большинства несправедливого Налогового кодекса, завершился первой, и не полной победой. Ведь основной замысел Налогового кодекса – перераспределение национальных богатств в интересах олигархов – остался неизменным”.

Авторы Обращения констатируют, что Президент наложил вето на Налоговый кодекс потому, что “правящий режим испугался развертывания сил Майдана, дополнения его экономических лозунгов политическими требованиями”.

“После внесения Президентом определенных изменений в кодекс он был принят Верховной Радой, но снова без обсуждения и без учета конструктивных предложений оппозиционных партий. Власть прибегла к коварному маневру, рассчитанному на прекращение деятельности Майдана и отказ его лидеров от справедливых экономических и политических требований. Сценарий власти открывает путь дальнейшему утверждению диктатуры В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов, укреплению привилегированного статуса олигархов, обнищанию подавляющего большинства граждан, уничтожению системы образования, науки и культуры”, - подчеркивается в Обращении.

Поэтому “Народный комитет защиты Украины призывает предпринимателей вернуться на Майдан и действовать до тех пор, пока не будут выполнены справедливые требования и отправлены в отставку авторы разрушительного для жизни малого и среднего бизнеса Налогового кодекса. “А самое главное: пока не будет установлено, что следующие выборы в Верховную Раду должны быть проведены в марте 2011 года. Ведь главной причиной инфляции гривни, подорожания жизни, упадка и разлада в экономике, образовании, культуре, разжигания вражды между западом и востоком Украины является подчиненная диктату Партии регионов Верховная Рада, где большинство является прислугой Партии регионов. Эта Верховная Рада – это сплошное предательство народа Украины”, - подчеркивает Народный комитет защиты Украины.

Комитет призывает “граждан Украины, общественные организации и политические партии к действенной поддержке предпринимателей с целью отпора наступления власти на человеческие права и свободы”.

“Каждый должен осознать, что путь к принятию несправедливого Налогового кодекса прокладывали антиконституционные, антигосударственные и антиукраинские акции режима В.ЯНУКОВИЧА, которые со стороны политических партий и широкой общественности не встретили надлежащего сопротивления”, - подчеркивается в документе.

“Своими действиями власть загнала себя в тупик, из которого будет пытаться выйти за счет самых бедных и самых уязвимых слоев общества. Стратегические уступки России во вред национальным интересам Украины не принесли ни снижения цены на газ, ни финансовой помощи. Нужные финансовые вливания режим ЯНУКОВИЧА получил от МВФ на условиях увеличения тарифов на газ и повышения пенсионного возраста. Власть также предложила проекты Трудового и Жилищного кодексов, в случае принятия которых произойдет дальнейшее нарушение прав граждан и снижение уровня их жизни”, - отметили авторы обращения и добавили, что “неизменной остается антиукраинская гуманитарная политика власти, направленная на уничтожение украинского языка и лишение народа исторической памяти”.

По убеждениям Народного комитета защиты Украины, “упомянутые и другие угрозы украинскому обществу и Украинскому государству можно преодолеть лишь совместными усилиями. Майдан предпринимателей продемонстрировал силу и ум народа, его способность оказывать сопротивление режиму в защите своих прав, единство Востока и Запада Украины. Мощь Майдана предпринимателей должна быть преумножена”.

Народный комитет защиты Украины, созданный выдающимися общественными деятелями в качестве площадки для координации действий оппозиционных партий, обращается к «Батьківщині», «Фронту змін», «Свободе», «Народному Руху», которые получили на местных выборах поддержку народа, и к другим партиям и общественным организациям с призывом объединить свои усилия, обращая их в решающие составляющие силы Майдана.

Комитет также обращается к творческим, научным, профессиональным объединениям, ко всем гражданам, которые с помощью униженных предпринимателей поняли и увидели настоящую антинародную суть «победной» Партии регионов.

“Дорогие соотечественники! Выйдите на Майдан! Встаньте в ряды борцов за правду, справедливость, за европейскую Украину!”, - призвали авторы Обращения.

Они подчеркнули, что “Президент, его министры и его послушная Верховная Рада обманули народ на Майдане, и не смогут укротить его волю в борьбе против антинародной власти”.

Обращение подписал председатель НКЗУ Дмитрий ПАВЛЫЧКО.