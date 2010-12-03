Донецких пенсионеров научат, как не стать жертвой преступления

В Донецкой области с начала текущего 2010 года совершено более 3,5 тыс. преступлений в отношении людей пожилого возраста.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении говорится, что руководство донецкой областной милиции встревожено тем, что в текущем году в регионе значительно увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении людей пожилого возраста: если в минувшем году их было чуть более 2,5 тыс., то сейчас – свыше 3,5 тыс. совершенных злодеяний.

По словам начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Донецкой области Андрея АНОСОВА, львиную долю преступлений, совершенных в отношении пенсионеров, составляют кражи. Особенно это относится к тем людям, которые проживают в частном секторе. «У стариков не только с подворья уносят необходимые в хозяйстве предметы, особенно металлосодержащие, но и основательно «чистят» жилища, - рассказал милиционер, - Забирают мобильные телефоны, деньги и даже видавшие виды предметы бытовой техники».

А.АНОСОВ отметил, что часто, проникнув в дом, воры просто убивают пожилых хозяев.

Так, например, было в Мариуполе, где 20-летний парень пробрался ночью в дом к 75-летнему старику, но тот «не вовремя» проснулся и получил несколько смертельных ударов табуретом по голове. Злоумышленник смог забрать у старика только 1,5 тыс. грн. личных сбережений.

А.АНОСОВ также подчеркнул, что случаи мошенничества в отношении стариков – «это вообще особый разговор». Если в прошлом году мнимыми «представителями собесов», «торговцами», «знахарями» было обмануто 153 человека пожилого возраста, то в этом году, несмотря на постоянное муссирование темы в СМИ, таких потерпевших – почти 350 человек.

«На какие только уловки не идут мошенники. Лидеры - «представители собесов», которые то дотации разносят, то деньги обменивают по прошедшей реформе, то лекарства почти бесплатно отдают. После их ухода пенсионерам только и остается, что горько сетовать на «прилипшие» к рукам мошенников кровные сбережения», - рассказал правоохранитель.

Он также сообщил, что большое количество стариков «попалось в сети мошенников – так называемых продавцов дешевых продуктов и угля». Так, в Донецке задержан 40-летний житель Макеевки, который “по выгодной цене” продавал желающим топливо. Находил покупателя и вез в исполком, якобы оформить и оплатить заявку на уголь. Забирал деньги у жертвы, а сам скрывался другими коридорами. Некоторые люди по несколько часов его ожидали, и только потом понимали, что их «кинули». Среди обманутых, в основном, пожилые люди. По словам А.АНОСОВА, этот злоумышленник «умудрился заманить в исполком даже 80-летнюю старушку, которая из-за больных ног уже много лет дальше своей улицы нигде не была».

В областном УВД сообщили, что правоохранителями уже разработана специальная Памятка «Как не стать жертвой преступления», которая будет вручаться людям пожилого возраста через почтальонов. В указанном листке они найдут не только советы и предостережения, но и адреса и телефоны местного ОВД, а также участкового пункта милиции.