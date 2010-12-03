Погода на субботу: в Крыму обещают почти лето

4 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Туманы, дожди с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура на протяжении суток – 6-1° мороза.

В южной и восточной части без существенных осадков, лишь в Одесской, Николаевской и Харьковской областях дожди; температура ночью - 5-10°, на востоке - 0-5° тепла, днем - 9-14°, в Крыму ночью - 8-13° тепла, днем - 18-23° тепла.

На остальной территории дожди, местами с мокрым снегом; температура ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 1-6° тепла, в Днепропетровской области - до 11°.

На большей части территории страны туманы, ночью в северных и восточных областях местами гололед, на дорогах северной части гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области облачно. Ночью умеренные, днем небольшие осадки. Временами туман, ночью слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 1-6° тепла.

В Киеве облачно. Ночью умеренные, днем небольшие осадки. Временами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 2-4° тепла.