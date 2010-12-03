На Майдане оставили «Беркут»

Охрану общественного порядка на Майдане Незалежности в Киеве обеспечивают около 50 сотрудников милиции.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в столице, среди указанного количества работников органов внутренних дел около 40 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины и несколько человек из спецподразделения быстрого реагирования «Беркут».

На данное время нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября утром на Майдане Незалежности предприниматели начали акцию протеста против Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Активисты требовали, чтобы Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал этот документ.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 по 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдане Незалежности.

Позже Окружной административный суд Киева снова запретил проведение массовых мероприятий в центре столицы с 27 ноября по 3 декабря.

30 ноября Президент ветировал Налоговый кодекс. 2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что предпринимателей совсем не устраивают изменения к кодексу, потому акция протеста в Киеве не прекратится.

Сегодня около 5 часов утра под надзором спецподразделений МВД коммунальные службы демонтировали палаточный городок предпринимателей на Майдане. В милиции объяснили, что свертывание палаток было осуществлено по решению суда.