Аграрии просят внести изменения в Налоговый кодекс

Общественные организации агропромышленного комплекса Украины просят внести изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО, ассоциации обратились с соответствующими письмами к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Также аграрии просят немедленно отменить квотирование экспорта кукурузы. По словам Л.КОЗАЧЕНКО, на сегодня урожай кукурузы в Украине составляет более 12 млн. тонн против 10,5 млн. тонн в 2009 году. При этом в 2009 году экспорт культуры на эту дату составил 2 млн. тонн, а в текущем году – 640 тыс. тонн. Также Л.КОЗАЧЕНКО отметил, что из-за ограничения экспорта внутренние цены на кукурузу более чем на 500 грн. ниже мировых. «По кукурузе необходимо немедленно отменить квотирование экспорта, поскольку это вредит сельхозпроизводителям», - сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

Он подчеркнул, что, как правило, в марте на мировом рынке цена на кукурузу падает, поскольку поступает кукуруза нового урожая из таких стран, как Бразилия и т.д. Таким образом, если немедленно не решить этот вопрос, производители зерна понесут значительные убытки.

По словам Л.КОЗАЧЕНКО, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК в устной беседе сообщил, что Министерство агрополитики поддерживает инициативу отмены квот на экспорт кукурузу.

Кроме того, ассоциации просят оставить действующий на сегодня порядок налогообложения НДС операций с зерном и техническими культурами и его возмещение при экспорте.

Во втором письме аграрии просят оставить действующий порядок государственной поддержки животноводства, как мясного, так и молочного, путем дотирования перерабатывающими предприятиями.

Письма подписали председатель Аграрного союза Геннадий НОВИКОВ, председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ) Николай ПРИСЯЖНЮК, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО, президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО и председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.