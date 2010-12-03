Стоимость коттеджей под Киевом (по районам)

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в ноябре 2010 года снизилась на 0,30% (3 долл.) – до 964 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 156,9 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,21% (3 долл.) – до 1287 долл./кв. м при средней цене 204,7 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 0,17% (2 долл.) – до 1337 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,08% (1 долл.) – до 1351 долл./кв. м, Макаровском – на 0,58% (5 долл.) – до 898 долл./кв. м, Бородянском – на 0,12% (1 долл.) – до 894 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,64% (10 долл.) – до 1479 долл./кв. м, Васильковском – на 0,30% (3 долл.) – до 926 долл./кв. м, Броварском – на 0,26% (2 долл.) – до 939 долл./кв. м, Вышгородском – на 0,47% (на 4 долл.) – до 936 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком районе – на 0,37% (2 долл.) – до 411 долл./кв. м, Фастовском районе – на 0,45% (2 долл.) – до 493 долл./кв. м.

При этом стабилизация стоимости жилья произошла в Кагарлыкском районе – на уровне 629 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в октябре 2010 года снизилась на 0,59% (6 долл.) – до 967 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 159,4 тыс. долл.; за январь-сентябрь 2010 года выросла на 4,16% (39 долл.) – до 973 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,1 тыс. долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).