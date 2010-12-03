Министерство продлит легализацию самостроев до 2013 года

Министерство регионального развития и строительства Украины планирует продлить легализацию частных жилых домов усадебного типа, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, до 1 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции и.о. первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

По его словам, такая норма содержится в законопроекте «О регулировании градостроительной деятельности».

«Срок принятия в эксплуатацию самовольно построенных жилых домов, которые построены до 1 января 2010 года, по упрощенной схеме продлить до 2013 года», – сказал А.БЕРКУТА.

Представитель Минрегионстроя добавил, что эта норма дополнена возможностью узаконить объекты первой и второй категории сложности, которые будут построены в эти же сроки.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО заявлял, что Министерство регионального развития и строительства намерено до 2012 года продлить легализацию самовольно построенных объектов, включив в их перечень объекты соцкультбыта и многоквартирные жилые дома до 5 этажей.

Кабинет Министров Украины постановлением №1035 от 9 сентября 2009 года утвердил временный порядок принятия в эксплуатацию частных жилых домов усадебного типа, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, который действует до 1 января 2011 года.