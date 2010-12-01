В Кировограде из-за жалоб льготников "страдают" водители маршруток

В Кировограде с начала года за нарушение прав на перевозке льготных категорий граждан уволены с работы 8 водителей маршрутных такси.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского горсовета со ссылкой на информацию начальника отдела защиты прав потребителей Аллы ШЕРСТНЕВОЙ.

По ее словам, всего за 10 месяцев в отдел поступили 106 обращений о нарушении правил обслуживания льготников в сфере пассажирских перевозок.

«Действует специальная комиссия по рассмотрению жалоб, в состав которой входят представители общественных, ветеранских организаций, профильного департамента. Мы внимательно рассматриваем каждое обращение», заверяет А.ШЕРСТНЕВА.

Она отметила, что, кроме увольнений, по результатам рассмотрения жалоб восемь водителей отстранены от работы, четыре лишены премий, в одиннадцати случаях заявителей удовлетворили извинения.

«В последнее время к нам поступают жалобы от льготников, что водители маршруток берут их в салон, но останавливают дальше того места, где просит пассажир. На такие факты мы тоже реагируем», отметила начальник отдела.