Погода на завтра: снег и гололед

На завтра почти по всей Украине синоптики прогнозируют снег и гололед.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 2 декабря облачно с прояснениями. Временами снег и мокрый снег, днем на юге и Закарпатье с дождем, ночью и утром в западной и южной части сильные осадки; местами, кроме севера и востока, налипание мокрого снега, гололед; лишь на севере Левобережья без существенных осадков.

На дорогах северной половины гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью на западе и юге, а днем на большей части территории порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура ночью 10-15° мороза, в северных и Полтавской области местами 19-24° мороза, днем 5-10° мороза; в южных областях и Прикарпатье ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 10-15° мороза, местами 20°, днем 5-10° мороза.

В столице облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.