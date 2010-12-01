Евро на межбанке падает дальше

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 7,9635/7,9740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2533/0,2537, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4135/10,4295. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,3072/1,3074 (вторник – 1,3090/1,3092).

Во вторник, 30 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9350/7,9550.