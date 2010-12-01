Одессит убил свою мать за попытку перевоспитывать

В дежурную часть Одесского городского УВД явился с повинной житель города, сознавшийся в убийстве своей пожилой матери, которая, по его словам, пыталась его «перевоспитать с применением силы».

Как сообщили сегодня УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в области, после выезда на место происшествия оперативники обнаружили труп жертвы в полиэтиленовом мешке в подвале дома, куда его вынес из квартиры преступник и присыпал листвой.

Выяснилось, что трагедия случилась еще 11 ноября, когда сын «вернулся домой в пьяном виде, что и стало причиной очередного конфликта между ним и матерью. Однако в этот раз ссора закончилась трагедией: схватив со стола кухонный нож, сын-пьяница толкнул мать в ванную комнату и ударил ножом в шею. И, даже когда она погибла, продолжал неистовствовать. Когда же протрезвел, решил спрятать труп в подвале».

В отношении убийцы возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В ЦОС отметили, что это уже второй случай за последнее время, когда жертвой убийцы становится его мать. На минувшей неделе местные оперативники задержали на жилмассиве Котовского преступника, который убил осколком бутылки свою мать, отказавшуюся отдать ему мобильный телефон для последующей продажи на рынке. В ходе расследования преступник был изобличен и также задержан милицией.