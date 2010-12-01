Стоимость аренды квартир в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в ноябре т.г. выросла на 0,41% (2 долл.) – до 521 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 535 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 712 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 859 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 409 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 693 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на уровне 821 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 327 долл., 2-комнатных – стабилизировалась на уровне 432 долл., 3-комнатных – выросла на 1 долл., до 644 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 338 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 448 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 611 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 314 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 419 долл., 3-комнатных – на 2 долл., до 535 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 332 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 451 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 545 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 дол. – до 395 долл., 2-комнатных – выросла на 3 долл., до 514 долл., 3-комнатных – выросла на 8 долл., до 651 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 304 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 425 долл., 3-комнатных – выросла на 2 долл., до 533 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 315 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 448 долл., 3-комнатных – на 5 долл. – до 566 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 304 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 417 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 545 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в октябре т.г. снизилась на 1,03% (5 долл.) – до 518 долл. за квартиру в месяц; в январе-сентябре т.г. выросла на 19,68% (86 долл.) – до 524 долл. за квартиру в месяц.