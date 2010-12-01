Днепропетровск присоединился к Глобальному Договору ООН

Днепропетровская область присоединилась к Глобальному Договору ООН. Церемония подписания соответствующего документа состоялась 30 ноября в облгосадминистрации, сообщает Радио Свобода.

Согласно договору, Днепропетровщина обязалась соблюдать европейские стандарты в сфере прав человека, трудовых отношений, противодействия коррупции, повысить ответственность отечественного бизнеса.

Договор предусматривает также социальную ответственность бизнеса перед обществом, среди прочего это соблюдение бизнесом прав человека, содействие свободе объединений наемных работников, искоренение детского труда, ликвидация дискриминации в сфере занятости и тому подобное.

«Бизнес должен осознать, что инвестиции в социальные и экологические инициативы не бремя, а инвестиция в собственное неуклонное развитие», – сказала руководитель Программы развития ООН в Украине Елена Панова.

Международная инициатива Глобального договора ставит целью объединить всемирный бизнес, трудовые и общественные организации с целью укрепления демократических принципов.