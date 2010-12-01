Кабмин утвердил пункты пропуска ядерных материалов через границу

Кабинет министров Украины своим постановлением от 17 ноября 2010 года №1057 утвердил список пунктов пропуска через государственную границу, через которые перемещаются товары военного назначения и ядерные материалы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службе.

Согласно документу, размещенному на официальном правительственном сайте, среди пунктов пропуска для автомобильного сообщения следующие: на границе с Республикой Польша – Краковец, Рава-Русская, Шегини, Ягодин; со Словацкой Республикой – Малый Березный, Ужгород, с Венгерской Республикой – Чоп (Тиса), с Румынией – Дьяково, Порубное, с Республикой Молдова – Кучурган, Мамалыга, Могилев-Подольский, Новые Трояны, Платоновое, Рени, Росошаны, Сокиряны, Старокозачье, Табаки, с Российской Федерацией – Бачевск, Великая Писаревка, Гоптовка, Гремяч, Должанский, Изварино, Катериновка, Красная Таловка, Мариновка, Новоазовск, Плетеневка, Сеньковка, Танюшевка, Успенка, Червонопартизанск, Юнаковка, с Республикой Беларусь – Выступовичи, Дольск, Доманово, Новые Ярыловичи, Сеньковка.

Пункты пропуска для железнодорожного сообщения: на границе с Польшей – Владимир-Волынский (Изов – пункт контроля), Мостиска, Ягодин, со Словакией – Павлово (Ужгород – пункт контроля), Чоп (Страж), с Венгрией – Соловка (Батево – пункт контроля), Чоп (Дружба), с Румынией – Вадул-Сирет, Дьяково, с Молдовой – Кельменцы, Кучурган, Могилев-Подольский, Рени, Слободка, Фрикацей, с Россией – Волфино (Ворожба – пункт контроля), Зерновое (Хутор-Михайловский – пункт контроля), Квашино (Иловайск-Южный парк – пункт контроля), Козачья Лопань (Харьков-Сортировочный – пункт контроля), Тополи (Купянск – пункт контроля), Красная Могила, с Беларусью – Выступовичи (Коростень – пункт контроля), Горностаевка (Чернигов – пункт контроля), Заболотье (Ковель – пункт контроля), Удрицк (Сарны – пункт контроля), Щорс.

Пункты пропуска для воздушного сообщения: Борисполь, Гостомель, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Киев (Жуляны), аэропорт «Кульбакино», Луганск, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Ровно, Симферополь, Харьков, Херсон.

Пункты пропуска для морского сообщения: Бердянский, Измаильский, Ильичевский, Керченский, Мариупольский, Николаевский морские торговые порты, Морской торговый порт «Южный», Одесский, Ренийский, Севастопольский морские торговые порты, Специализированный морской торговый порт «Октябрськ», Феодосийский и Херсонский морские торговые порты.