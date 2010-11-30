Львовский облсовет возглавил зам Тягнибока

Председателем Львовского областного совета сегодня во время первого сессионного заседания был избран представитель ВО «Свобода» Олег ПАНЬКЕВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, О.ПАНЬКЕВИЧ был единственной кандидатурой и за него проголосовал 71 депутат при необходимых 59 голосах.

В сессионном зале было зарегистрировано 114 из 116 депутатов.

*** О.ПАНЬКЕВИЧ родился в 1972 году в Бродах Львовской области. В 2002 году победил на выборах во Львовский облсовет. В 2005-2006 годах был председателем Бродовской районной государственной администрации. В 2006 году во второй раз стал депутатом Львовского облсовета.

О.ПАНЬКЕВИЧ является заместителем председателя ВО "Свобода" по вопросам национальной памяти, координирует работу с депутатами местных советов.