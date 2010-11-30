Львовский облсовет возглавил зам Тягнибока
Панькевич был единственным кандидатом
Председателем Львовского областного совета сегодня во время первого сессионного заседания был избран представитель ВО «Свобода» Олег ПАНЬКЕВИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, О.ПАНЬКЕВИЧ был единственной кандидатурой и за него проголосовал 71 депутат при необходимых 59 голосах.
В сессионном зале было зарегистрировано 114 из 116 депутатов.
*** О.ПАНЬКЕВИЧ родился в 1972 году в Бродах Львовской области. В 2002 году победил на выборах во Львовский облсовет. В 2005-2006 годах был председателем Бродовской районной государственной администрации. В 2006 году во второй раз стал депутатом Львовского облсовета.
О.ПАНЬКЕВИЧ является заместителем председателя ВО "Свобода" по вопросам национальной памяти, координирует работу с депутатами местных советов.