Комиссар ЕС: Украина решила вопрос поставок газа для собственных нужд

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС называет Украину стабильным партнером по поставкам газа в Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге на совместном заседании делегаций Европарламента по сотрудничеству с Россией, Украиной и Беларусью.

“Мы подписали с Украиной меморандум о сотрудничестве в энергетике, и украинская сторона выполняет его. Мы работаем во всех направлениях с Украиной, и я верю, что Украина является действительно стабильной транзитной страной”, - сказал еврокомиссар.

По словам А.ПИБАЛГСА, Украина решила вопрос поставок газа для собственных нужд, а также вопрос цены на газ, а потому ожидать каких-то проблем или перебоев с поставками российского газа через Украину не стоит.

Говоря о работе с Беларусью в направлении обеспечения надежности поставок энергоресурсов и, в частности, нефти, А.ПИБАЛГС отметил, что на сегодня практически нет политических контактов с Беларусью. В то же время, по его словам, Еврокомиссия готова и в дальнейшем способствовать техническому сотрудничеству с Беларусью, в частности, в отрасли обеспечения надежности работы нефтепровода “Дружба”.

Относительно отношений с Россией А.ПИБАЛГС отметил, что с июня этого года будет возобновлена деятельность рабочей группы между Россией и ЕС в сфере энергетики, которая должна стать “ключевым элементом” в последующем развитии сотрудничества, а также делать прогнозы и анализы энергетического рынка, искать ответ на вопрос относительно защиты окружающей природной среды и тому подобное.