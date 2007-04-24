Мэр Киева поблагодарил покупателя 100-гектарного участка за его миллиард

В застройку земельного участка на Оболони площадью 113,53 га на ул. Озерная будут вложены не менее 1,5 млрд. американских долларов инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такая информация была обнародована во время встречи Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА с представителем ООО «Баски Плюс - 2004 год» Алексеем ЛАЗАРЕВЫМ по поводу вручения договора купли-продажи на этот участок. Компания «Баски Плюс - 2004 год» является победителем земельного аукциона, который состоялся 6 марта 2007 г. Она приобрела самый больший и самый дорогой на сегодня земельный участок в Киеве почти за 1 миллиард гривен. Киевский городской председатель отметил, что общество «Баски Плюс – 2004 год» должно внести 1 миллиард гривен равными частями до конца 2007 г.

Строительство на этой территории может начаться уже в следующем году. Планируется построить жилье в комплексе с объектами социально-культурного назначения, школы, детские сады, спортивные площадки и даже бассейн. Также будет построена современная набережная.

«Я очень благодарен инвестору, который купил земельный участок почти за 1 миллиард гривен, хотя стартовая цена была 869 млн. грн. Также я очень благодарен всем другим участникам торгов, ведь эти деньги пошли в спецфонд и будут направлены на строительство школ, больниц и ремонт дорог. Они абсолютно не лишние в городском бюджете», - отметил столичный мэр.

По данным Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, всего по Украине за 2006 год от продажи земли получены 1,21 млрд. грн. В то же время в столице только за первый квартал 2007 г. получено свыше 1 млрд.1,5 млн. грн. от трех аукционов. По словам городского председателя, на ближайшую сессию Киевсовета планируется вынести вопрос о проведении еще 11 аукционов, которые принесут в бюджет значительные средства, которые пойдут на помощь незащищенным слоям населения столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что столичная власть пытается выставлять на аукционы не голые земельные участки, а готовые инвестиционные проекты, что в свою очередь сводит риски инвесторов к минимуму.