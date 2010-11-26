Министерство охраны окружающей природной среды Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минприроды.

В сообщении отмечается, что, в частности, Минприроды и НАК «Надра Украины» презентовали на выставке и конференции World Shale Gas-2010, которая прошла в США, месторождения сланцевого газа в Украине для привлечения международных инвесторов и партнеров к их изучению и разработке.

В работе конференции приняли участие министр охраны окружающей среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ и председатель правления НАК «Надра Украины» Эдуард СТАВИЦКИЙ.

Цель визита украинской делегации в США - изучение технологического процесса, проблем и рисков добычи сланцевого газа и поиск потенциальных партнеров для разработки месторождений в Украине.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет крупнейшие в Европе запасы сланцевого газа.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, добываемый из сланца, распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, в основном за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.