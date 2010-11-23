Машину инкассаторов заблокировали и отобрали деньги

В Харькове на ул. Культуры неизвестные на двух автомобилях около 16.00 заблокировали автомобиль «ВАЗ-2104», который принадлежит банку «Грант», и под угрозой применения физической силы завладели двумя кассетами от банкоматов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, инкассаторы не пострадали.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, преступники исчезли с места преступления на легковых автомобилях, марку которых установить не удалось. Количество нападавших неизвестно.

На месте происшествия работают руководство Главного управления, Харьковского городского управления, Дзержинского райотдела милиции и следственно-оперативная группа. На территории Харьковской области введен в действие оперативный план «Сирена». Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.

Сумма убытков устанавливается.