Яценюк надеется на почти второе пришествие

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что Украина станет членом Всемирной торговой организации до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время выступления перед студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко.

«Будем надеяться, что до конца текущего года случится чудо – это почти будет как второе пришествие, когда Украина вступит в ВТО, поскольку на сегодня 150 стран являются членами ВТО, кроме таких как Украина, Ирак, Иран, Афганистан, Таджикистан», - сказал министр.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что процесс вступления Украины в ВТО длится уже 14 лет. «Это уже парадокс, посмешище. За этот период времени я уже успел завершить свой учебный курс и два или три раза стать министром» - добавил он.

Он отметил, что на сегодня Украина завершила переговоры по заключению протоколов о доступе на рынок товаров и услуг со всеми странами – членами ВТО, кроме Киргизии.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, препятствием вступлению Украины в ВТО являются проблемы в принятии некоторых законов, и эта проблема сегодня связана «с политической турбулентностью» в Украине.

Среди основных причин, которые негативно влияли на процесс вступления Украины в ВТО, А.ЯЦЕНЮК назвал отсутствие политической воли, отсутствие элементарных экономических знаний и понимания, что такое ВТО, внутриполитический раздор.