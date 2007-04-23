В клипе Верки Сердючки снялась сотня голых украинцев и украинок (фото)

Продолжается монтаж клипа Верки Сердючки, снятого Семеном Горовым. Премьеру наметили на 29 апреля. К тому же Андрей Данилко планирует сделать вторую версию клипа, в которую войдет откровенное видео и интересные моменты съемок, не попавшие в оригинальную версию. В клипе Сердючки снялось около ста обнаженных молодых девушек и парней, которых Андрей выбирал лично, чтобы показать Европе, что именно в Украине живут самые красивые люди. Клип создан как интернет-версия, а запуск его планируется одновременно с оригинальным видео.

По материалам газеты "Сегодня"