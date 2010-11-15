В Сумах очень быстро достраивают диагностический центр

В Сумах завершается строительство областного диагностического центра, который позволит жителям области пройти комплексное медицинское обследование в пределах региона.

Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Тамара ИЩЕНКО, отметив, что всего за шесть месяцев десятилетний долгострой превратился в медицинское учреждение европейского уровня.

«Темпы строительства Сумского областного диагностического центра впечатляют. Позднее принятие бюджета и, следовательно, задержка финансирования вселяло сомнения по поводу своевременного введения в эксплуатацию объекта. Однако уже сейчас он готов на 80%. Поэтому можем смело констатировать тот факт, что задание открыть современный диагностический центр до конца этого года будет выполнено», - заявила Т.ИЩЕНКО.

В свою очередь начальник областного управления охраны здоровья Петр ПАВЛЮК добавил, что диагностический центр будет оборудован по последнему слову современной медицинской науки. «Такой высококачественной техники раньше не было в регионе. В частности, закуплен компьютерный томограф японского производства стоимостью 1,5 млн. дол., современный рентгенологический комплекс, аппарат ультразвукового исследования датчиками для биопсий, маммограф, оборудование для полного биохимического анализа крови и гормонального обследования», - сказал П.ПАВЛЮК.

Помимо этого, в диагностическом центре будет налажен так называемый «Мост здоровья». Оптоволоконная сеть соединит Сумской областной диагностический центр с ведущими клиниками Украины и мира. Врачи смогут в он-лайн режиме получать консультации специалистов мирового уровня по вопросам диагностики заболеваний у пациентов.

Планируется, что уже в декабре диагностический центр примет первых пациентов. Сейчас на объекте в две смены работают 380 человек.

«Работа усложняется тем, что проект здания разрабатывался еще в 1986 году и сегодня не соответствует современным требованиям для медицинских учреждений нового поколения. Поэтому нам пришлось полностью перепланировать и реконструировать первый этаж. Строители уже приступили к внутренним работам. Мы укладываемся в график», - рассказал генеральный подрядчик - директор строительной компании Ярослав ФАЛАТ.