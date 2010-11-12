Родителям, которые хотели продать своего 3-месячного ребенка, дали 8 лет

В Тернопольской области родители, которые хотели продать собственного 3-месячного ребенка, осуждены к 8 годам лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, соответствующее решение принял Гусятинский районный суд.

Родители хотели продать ребенка за 15 тыс. грн. У матери уже есть 4 детей. За неподобающий уход за ними женщину лишили материнства, после чего из Хмельницкой области она переехала в Тернопольскую, где познакомилась с мужчиной. В марте 2010 года у них родилась девочка, однако младенца женщина забирать из больницы отказалась, объяснив, что не имеет средств для ухода за ребенком. Вскоре работники областного отдела криминальной милиции по делам детей узнали, что мужчина и женщина пытаются продать девочку. Во время получения денег от покупателя злоумышленников задержали.

В отношении родителей было возбуждено уголовное дело по ст. 149 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).