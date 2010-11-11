Межправительственная украинско-кубинская комиссия работает в Гаване

10 ноября в Гаване (Республика Куба) началось очередное Х заседание межправительственной украинско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое будет продолжаться в течение следующих двух дней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, украинскую часть Комиссии возглавляет вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ, кубинскую - министр внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго МАЛЬМИЕРКА.

В соответствии с программой пребывания делегации Украины, в течение 10-12 ноября предусмотрены встречи главы украинской делегации с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем КАСТРО, министром иностранных дел Б.Родригесом ПАРРИЛЬЯ, министром здравоохранения Р. Моралесом ОХЕДА.

В повестке дня заседания Комиссии также подписание двусторонних документов и посещения лечебно-оздоровительного центра “Тарара”, где проходят реабилитацию украинские дети, которые пострадали от следствий Чернобыльской и других экологических катастроф.

В рамках очередного заседания Комиссии состоятся также политические консультации, в которых будут принимать участие директор ІІ территориального департамента МИД Украины Ростислав ТРОНЕНКО и директор Департамента Европы МИД Кубы Эрнесто СЕНТИ. Состоится обмен мнениями о двустороннем и региональном сотрудничестве, в сфере международных организаций, развития интеграционных процессов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.