Инвесторы разочарованы отсутствием обещанных Януковичем реформ

Агентство деловой информации Thomson Reuters и Австрийский контрольный банк ежеквартально выводят индекс делового климата в странах Центральной и Восточной Европы. Авторы исследования опросили представителей четырехсот международных компаний со штаб-квартирой в Австрии, действующих на восточноевропейских рынках.

Общий деловой климат оценивается по четырем ключевым категориям: «конъюнктура», «ожидание развития бизнеса», «деловой климат», «инвестиции».

Наилучшие ожидания развития конъюнктуры рынка, согласно оценкам инвесторов, в Польше и России. Соответственно, именно в этих странах большинство инвесторов планируют в ближайшее время расширять свою деятельность. Позитивную динамику делового климата, в той или иной степени, по итогам третьего квартала демонстрируют все страны региона – от Чехии и Венгрии до Румынии.

Единственное исключение – Украина.

Как и в других странах региона, после резкого ухудшения делового климата в разгар кризиса, на протяжении 2009 года в Украине наблюдалось постепенное улучшение ситуации. Во втором квартале этого года в Украине было зафиксировано особенно ощутимое улучшение настроений инвесторов. Однако уже в третьем квартале показатели по всем критериям значительно упали.

Анжель Айкгофф, руководительница информационного департамента Австрийского контрольного банка в интервью Deutsche Welle объяснила эту тенденцию так. «Очевидно, инвесторы обеспокоены. Когда в Украине сменилась власть, они радовались стабилизации политической ситуации и имели высокие ожидания. Но обещанные реформы должны наконец воплощаться. Речь идет об облегчении налогового бремени и о борьбе с коррупцией. Инвесторы хотят наконец почувствовать правовую защищенность. Янукович должен воплотить в действия тот кредит доверия, который он получил», - замечает Айкгофф.

Представительница Австрийского контрольного банка критикует нехватку прозрачности в принятии правительственных решений в Украине. Речь идет в первую очередь о Налоговом кодексе. С одной стороны, правительство и президент обещают снижение налогов и унификацию законодательства. Однако бизнес обеспокоен тем, как готовится документ. «С экономической точки зрения тяжело понять, каким образом Украина будет сидеть на шпагате между обещанным снижением налогов для предприятий и крайне плохой ситуацией с наполнением казначейства. Но самое важное: нехватка прозрачности», - говорит Анжель Айкгофф.

При этом, несмотря на некоторый скепсис в ожиданиях реформ и неблагоприятный деловой климат, большинство инвесторов планируют расширять свою деятельность в Украине. По показателю планов экспансии Украина в рейтинге делового климата находится на третьем месте – вслед за Польшей и Россией. «Инвесторы верят в Украину. Они готовы к экспансии», - подытоживает Айкгофф.

Планы экспансии иностранных компаний, несмотря на некоторое сокращение, сохраняются на высоком уровне. Готовность вкладывать деньги в Украину, как следует из австрийского индекса, после многолетнего перерыва вернулась после президентских выборов.