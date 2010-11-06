Как сделать, чтобы не дорожала холодная вода в домах

Столичная власть намерена в ближайшее время обеспечить условия для широкомасштабной модернизации хозяйства с целью уменьшения энергозатрат при производстве услуги на водоснабжение и водоотвод, чтобы предотвратить возможное повышение тарифов из-за роста стоимости энергоносителей.

Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Главное управление коммунального хозяйства, в программе «Питьевая вода города Киева на 2011-2010 годы», принятой 4 ноября на очередной сессии Киевсовета, предусмотрен ряд мероприятий, которые позволят столичной власти сдержать повышение тарифов на холодную воду.

«Столичная власть намерена в ближайшее время обеспечить условия для широкомасштабной модернизации хозяйства с целью уменьшения энергозатрат при производстве услуги на водоснабжение и водоотвод, чтобы предотвратить возможное повышение тарифов из-за роста стоимости энергоносителей», – отметил начальник Главного управления Дмитрий НОВИЦКИЙ.

Также он добавил, что именно расходы на электроэнергию основной составляющей тарифа. Поэтому, применяя энергосберегающие технологии и оборудование в системе водоснабжения и канализации (насосный парк, применение частотных регуляторов на двигателях, средства учета, модернизация сетей и тому подобное), осуществляя тотальный контроль над целевым использованием подготовленной воды, уменьшением потерь в сети, столичная власть сможет на десятки процентов уменьшить себестоимость подготовки воды, ее транспортировки и отведения канализационных стоков. Как следствие – существенное сдерживание роста той составляющей тарифа, что покрывает расходы предприятия на энергоносители.

Как сообщал УНИАН, вчера Д.НОВИЦКИЙ сказал журналистам, что намерен инициировать повышение тарифов на холодную воду. По его словам, обоснованным будет повышение цены на воду на почти 50%.