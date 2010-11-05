Глава ТИК: в Шепетовке пустые бланки протоколов подписали без злого умысла

Председатель Хмельницкой областной ТИК Василий ПАЛАШ уверен, что чистые бланки протоколов на избирательном участке № 24006 в Шепетовке были подписаны “без злого умысла”.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Я был в участковых избирательных комиссиях, и знаю, какой там страшный объем работы. Убежден, что секретарь комиссии без злого умысла подписал чистые бланки протоколов. Так как ему нужно выдать, вдумайтесь, 24 членам избирательного участка - по одному экземпляру протокола. Наблюдателям предоставить копию этих протоколов. При этом все стоят над головой и кричат”, - заявил он.

В то же время В.ПАЛАШ констатировал: этот факт подпадает под нарушение закона, но заметил, что “секретарь комиссии на избирательном участке № 24006 не сознательно нарушал закон”.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя Хмельницкой организации Комитета избирателей Украины Юрия АНУФРИЕВА, в Шепетовке в день голосования члены УИК подписали чистые бланки протоколов. “Наблюдатели от “Батькивщины” и УДАРа зафиксировали на избирательном участке № 24006 Шепетовке факт подписания чистых бланков протоколов членами УИК”, - отметил он.