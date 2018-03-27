«Нафтогаз» снова берет взаймы

Теперь уже 500 млн. долл. Борьба с дефолтом или «відшукування причетного» в лице населения?

Намерение НАК «Нафтогаз Украины» привлечь кредит, впрочем, как и сам выбор

лид-менеджера, в лице ABN AMRO Bank N.V. пожалуй не вызывает особого удивления. На фоне недавней шумихи вокруг финансового состояния компании, сопровождавшейся ожесточенным пикированием на высшем правительственном уровне, этот шаг выглядит обыденной еобходимостью. Тем более, что в эпилоге правительство своим постановлением (от 29 апреля №605) таки одобрило

возможность привлечения в этом году иностранных кредитов НАКом. Нужно ведь как-нибудь перекрывать прогнозируемый в этом году дефицит средств компании в 5,7 млрд. грн. Другое дело, что НАК, зависимость которого по долгосрочным обязательствам, если верить мартовской докладной главы СБУ Игоря Дрижчаного президенту, перевалила за 97% (в 2004-2005 компания одолжила более 4 млрд. грн.), подобно Сизифу медленно, но уверенно тянет свой «камень» если не к дефолту, то, пожалуй, к чему-то подобному. Но видимо государственные мужи еще усматривают некий запас прочности в перспективе, пускай даже если перспектива ну просто таки до неприличия непопулярна – очередное повышение тарифов для населения, бюджетников и тепловиков. Впрочем, Минтопэнерго в лице первого зама министра Юрия Продана согласилось с условиями привлечения кредита мотивируя это тем, что правительство одобрило приведение к 1 января 2007 года цен на газ для населения «до уровня экономически обоснованных» (т.е. неопределенно больших нежели разрешенных с 1 июля 414 грн. за тыс. куб. м. для населения). Даже министр финансов Виктор

Пинзеник неоднократно публично порицавший необоснованную расточительность Алексея Ивченко отображенную в проекте финплана компании на этот год, признал необходимость данного кредита, хотя и указал на то, что ABN AMRO следовало бы немного умерить аппетиты, и снизить ставку комиссионных до 0,75% с просимых 1,25%. К слову в письме В. Пинзеника датированном 26 апреля по поводу согласования кредита, помимо требования об обязательном включении в договор

положения о том, что он вступает в силу с момента одобрения Минфином, указано также что его привлечение, ввиду снижения кредитных рейтингов НАК «Нафтогаз Украины» («Fitch Ratings» с уровня ВВ- до В+), является «правильной стратегией» компании. Забавно, что это замечание по злой иронии появилось аккурат за день до того, как сам г-н Пинзенк на расширенном заседании

правительства получил жесткого премьерского «прочухана» за снижение кредитных рейтингов НАКа.

Теперь о самом кредите. Вначале мы упоминали, что выбор НАКом ABN AMRO Bank N.V. в качестве кредитора особого удивления не вызывает. В 2004 году ABN AMRO уже оказывал компании услуги по размещению еврооблигаций на 500 млн. грн. А вот другие потенциальные заемщики в лице Deutsche Bank AG. Delfa Investment Bank Limited, Credit Suisse First Boston International, Stanard Bank PLC,

CITIGROUP, WestLB AG, Societe Generale как следует из письма заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» В. Литвина (26 апреля т.г. №40/1.1-5121) на имя министра топлива и энергетики Ивана Плачкова, почему-то НАКу пришлись не по вкусу. И, наконец, несколько слов об условиях кредитования предложенных ABN AMRO Bank N.V. Индикативные условия предусматривают предоставление годового кредита двумя траншами: кредит А (андеррайтинг ABN AMRO ) – до 200 млн. долл.и синдицированный кредит В – до 300 млн. долл. Процентная ставка кредита LIBOR

+ 1,25%., комиссия за организацию ABN AMRO Bank N.V. – 1,25%, что эквивалентно процентной ставке 7,47% годовых. В условиях предусмотрено также досрочное погашение кредита, в случае если Украина перестает быть бенефециарием НАКа (т. е. утратит контроль на более чем 50% кционерного капитала компании), а также, если НАК «Нафтогаз Украины» лишится права эксплуатации газотранспортной системы Украины или перестанет быть основным экспортером газа (контроль над не менее 75% экспорта газа из Украины за исключением объема транзита). Есть, конечно, еще ряд перестраховочных условий от ABN AMRO. Но, судя по служебной переписке высокопоставленных чиновников, выходит – кредиту таки быть, а значит, быть и значительному похуданию наших с вами, гра ждане, семейных бюджетов.