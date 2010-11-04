Предположение о сибирской язве на юге страны не подтвердилось

Причиной гибели 29 коров, принадлежащих владельцам частных подворий в Снегиревском районе Николаевской области, стало передание животными зерна пшеницы, а не сибирская язва.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Николаевской государственной ветеринарной лаборатории Валерий МАЛАЙ.

По его словам, 22 октября на частных подворьях района проводилась вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы, потому сразу предположили, что причиной падежа была именно эта болезнь.

24 октября животных вывели пастись на поле с неубранной пшеницей, где коровы переели зерна и колосков и забили один из отделов желудка – «книжку». В результате атонии – остановки пищеварительного процесса - животные начали погибать, несмотря на проводимое лечение.