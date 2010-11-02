Кернес заявляет, что компьютер в избиркоме Харькова отремонтирован

Исполняющий обязанности Харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС заявляет, что компьютер в городской избирательной комиссии отремонтирован и его поломка не повлияла на результаты подсчета голосов.

Так Г.КЕРНЕС прокомментировал УНИАН сообщения в некоторых СМИ о том, что в Харьковской городской избирательной комиссии сгорел компьютер с результатами голосования, в результате чего была уничтожена информация за последних три с половиной часа работы.

По словам Г.КЕРНЕСА, после сообщений в интернете он сразу позвонил по телефону в городскую избирательную комиссию, где ответили, что «работа компьютера возобновлена» и это «не влияет на результаты».