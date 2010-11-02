Сирия предлагает Украине создавать совместные банки, чтобы обеспечить более благоприятные условия для развития двустороннего сотрудничества и совместной работы украинских и сирийских предприятий и бизнесменов.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением выступил глава делегации Сирии, министр финансов страны Мухаммед АЛЬ ХУСЕЙН в ходе VІІ заседания украинско-сирийского межправительственного комитета.

«Нам необходимо создавать совместные предприятия, а также совместные банки для того, чтобы финансовые потоки шли через них, и для того, чтобы укрепить товарооборот. Мы призываем бизнесменов к созданию совместных банков», – сказал М.ХУСЕЙН.

Он также пообещал, что правительство Сирии будет оказывать всестороннюю поддержку в этом направлении.