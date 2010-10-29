Памятник Николаю Касьяну открыли на его родине

28 октября в городе Кобеляки Полтавской области открыли памятник врачу-костоправу Николаю Касьяну.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии памятника приняли председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО, народный депутат Украины Алексей ЛЕЛЮК, а также ученики костоправа из Италии, Прилук, Харькова, Москвы, Киева. Кроме того, в церемонии открытия памятника приняли участие народный художник Украины Сейфаддин ГУРБАНОВ, академик Российской академии космонавтики Игорь ГАБЕНКО и др.

Памятник изготовил харьковский скульптор С.ГУРБАНОВ.

Монумент установлен в центре города.

Мэр Кобеляк Александр ИСЫП сообщил, что средства на сооружение памятника собирали всем районом, из городского бюджета деньги не выделялись.

Справка УНИАН. Н.Касьян проживал в городе Кобеляки Полтавской области, умер в возрасте 75 лет 28 октября 2009 года. Родоначальник мануальной терапии, народный врач СССР, заслуженный врач Украины. В 1993 году имя Н.Касьяна занесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в течение 1990 года он вправил позвоночные диски 41 тыс. 251 больному, среди них 19 тыс. 359 детей. При жизни Н.Касьяна трижды представляли к присвоению звания «Герой Украины».