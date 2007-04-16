Погода на 17-26 апреля

Завтра в Украине преимущественно без осадков, только в Крыму и Приазовье дожди, грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.

18-19 апреля - облачно с прояснениями. Временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом, днем 18 апреля в западных, ночью 19 апреля в центральных областях местами сильные дожди. 18 апреля ночью в Украине, кроме западных областей, днем в восточной половине без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, а 19 апреля и в южных областях и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла (18 апреля на Левобережье на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°); днем 10-15° тепла, в западных областях, а 19 апреля в Украине 7-12°.

20 апреля днем в западных, северных, большинстве центральных областей Украины, 21 апреля в юго-восточной половине небольшие, местами умеренные дожди. Температура ночью 1-7° тепла, 20 апреля в северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы, 21 апреле в северо-западной части на почве и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем 10-16° тепла, 20 апреля в западных областях, а 21 апреля на большей части территории Украины, кроме крайнего юга, 7-13°.

22-26 апреля удержится прохладная погода с заморозками ночью 22-24 апреля на поверхности почвы и местами в воздухе, 25-26 апреля в восточных и южных областях местами на почве 0-5°, дневная температура постепенно повысится от 10-16° тепла до 14-20°, 26 апреля в южных и центральных областях местами до 22°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 12-14°; по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла.

18-19 апреля - облачная погода с прояснениями. Временами дождь (ночью 18 апреля без существенных осадков). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 18 апреля 10-15° тепла, 19 апреля 7-12°.

20 апреля днем небольшой, местами умеренный дождь; в остальное время без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (20 апреля местами), а 21 апреля и в воздухе заморозки 0-4°; днем 20 апреля 10-15° тепла, 21 апреля 7-12°.